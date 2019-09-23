Джонсон закликав укласти нову ядерну угоду з Іраном

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що настав час укласти нову ядерну угоду з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, нова угода, щодо ядерної програми Ірану, необхідно укласти, незважаючи на наявні розбіжності між Тегераном і Вашингтоном.

"Якими б не були заперечення проти старого ядерного угоди з Іраном, прийшов час рухатися вперед і укласти нову угоду", - повідомив Джонсон під час візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія визнала Іран відповідальним за атаку на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії. За словами Джонсона, Великобританія розгляне можливість участі у військових зусиллях США, спрямованих на зміцнення оборони саудівського королівства.

Нагадаємо, в середині вересня