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Джонсон призвал страны НАТО помочь Украине оружием: у нас есть средства, а у них есть потребность

Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО призвал страны-участницы помочь Украине в борьбе против российской агрессии. Он отметил, что Альянс имеет возможность увеличить поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава британского правительства, обратившись к мировым лидерам, отметил, что они должны поспособствовать увеличению поставок летального оружия для Украины.

"У нас есть средства, а у них есть потребность", - заявил Джонсон.

Напомним, в США заявили о намерении предоставить Украине противокорабельные ракеты. Эти средства помогут украинским защитникам противостоять российскому флоту.

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Война России против УкраиныБорис ДжонсонНАТО