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США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 24 марта 2022 15:39
США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты Фото: США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты работают над поставкой противокорабельных ракет в Украину. Предоставление помощь произойдет на фоне того, что порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с российскими угрозами с моря.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома на саммите НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы начали консультации с союзниками о предоставлении Украине противокорабельных ракет. Могут возникнуть некоторые технические проблемы, но мы проводим консультации с союзниками и начинаем работать над этим", - заявил чиновник.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран НАТО и заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений.

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