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Джонсон закликав країни НАТО допомогти Україні зброєю: у нас є засоби, а у них є потреба

Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії. Він зазначив, що Альянс має можливості збільшити поставки зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очільник британського уряду, звернувшись до світових лідерів, зазначив, що вони мають посприяти збільшення постачання летальної зброї для України.

"У нас є засоби, а у них є потреба", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, в США заявили про намір надати Україні протикорабельні ракети. Ці засоби допоможуть українським захисникам протистояти російському флоту.

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Війна Росії проти УкраїниБорис ДжонсонНАТО