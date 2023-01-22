UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джонсон приїхав у Бучу (відео з мережі)

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні, 22 січня приїхав в Україну. Його помітили в Бучі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Джонсоном, яке опублікували в мережі.

Оновлено 14:08. В Бородянці підтвердили візит Джонсона

"Екс-прем’єр Великої Британії Джонсон відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища", - сказав в коментарі "Суспільному" в. о. селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

Оновлено 14:03. Джонсон побував не лише у Бучі, а й в Бородянці.

Як повідомили журналісти телемарафону, він оглядав руйнування, які були скоєні росіянами під час окупації Київської області, цікавився тим, скільки людей загинуло під час окупації та яка кількість змогла повернутися в свої домівки після звільнення території.

Тим часом, як повідомляють ЗМІ, екс-прем'єр та великий друг України вже відвідав місце масового поховання жертв російського вторгнення в Бучі.

Подробиці візиту Джонсона поки що не відомі. Як написав радник голови МВС Антон Геращенко, екс-прем'єр Британії, який наразі не обіймає офіційної посади і "міг прибути з приватним візитом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує подорож до України, під час якої він може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Втім, попередньо дата його візиту озвучена не була.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяБучаБорис Джонсон