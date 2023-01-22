Джонсон приїхав у Бучу (відео з мережі)

Оновлено 14:08. В Бородянці підтвердили візит Джонсона

"Екс-прем’єр Великої Британії Джонсон відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища", - сказав в коментарі "Суспільному" в. о. селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

Оновлено 14:03. Джонсон побував не лише у Бучі, а й в Бородянці.

Як повідомили журналісти телемарафону, він оглядав руйнування, які були скоєні росіянами під час окупації Київської області, цікавився тим, скільки людей загинуло під час окупації та яка кількість змогла повернутися в свої домівки після звільнення території.

Тим часом, як повідомляють ЗМІ, екс-прем'єр та великий друг України вже відвідав місце масового поховання жертв російського вторгнення в Бучі.

Подробиці візиту Джонсона поки що не відомі. Як написав радник голови МВС Антон Геращенко, екс-прем'єр Британії, який наразі не обіймає офіційної посади і "міг прибути з приватним візитом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує подорож до України, під час якої він може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Втім, попередньо дата його візиту озвучена не була.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.