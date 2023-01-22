Джонсон приехал в Бучу (видео из сети)

Между тем, как сообщают СМИ, экс-премьер и большой друг Украины уже посетил место массового захоронения жертв российского вторжения в Буче.

Подробности визита Джонсона пока не известны. Как написал советник главы МВД Антон Геращенко, экс-премьер Британии, который пока не занимает официальную должность и "мог прибыть с частным визитом".

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