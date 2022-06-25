Джонсон предупредил о долгосрочной экономической катастрофе в случае победы Путина в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе. Однако победа Путина станет "долгосрочной экономической катастрофой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - может быть, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал он журналистам в столице Руанды Кигали, где он находится для участия в саммите Содружества.
Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасными для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".
Напомним, вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России во всем мире. Путин возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.
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