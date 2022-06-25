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Джонсон попередив про довгострокову економічну катастрофу в разі перемоги Путіна в Україні

Фото: прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск буде рости, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він знаходиться для участі в саміті Співдружності.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Нагадаємо, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

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