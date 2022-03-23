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Россия в последний момент подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032

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Ньон, Среда 23 марта 2022 22:44
Россия в последний момент подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032 Фото: Матч-открытие ЧМ-2018 в Москве (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций озвучил список кандидатов на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. В круг претендентов неожиданно вошла Россия, команды которой дисквалифицированы из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

В последний день приема заявок заинтересованных в проведении Евро стран УЕФА получил четверку потенциальных претендентов. Выбор хозяев соревнований состоится в сентябре 2023 года.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили совместную декларацию для проведения Евро-2028. В то же время Италия объявила о своем намерении принять Евро-2032.

Кроме того, еще две страны решили посоревноваться за оба турнира – Турция и Россия. Сборные и клубы последней дисквалифицированы изо всех соревнований под эгидой УЕФА за развязывание Россией войны против Украины.

Напомним, что УЕФА стремится лишить Россию прав на трансляцию матчей национальных сборных.

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