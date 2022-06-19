Джонсон предлагает план поддержки Украины из четырех пунктов: список

"Нам нужно готовиться к затяжной войне, потому что Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все больше. Соединенное Королевство и наши друзья должны реагировать, а именно обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, чтобы она могла выстоять и в конце концов одержать победу", - написал Джонсон.

По его словам, главной причиной того, что Запад должен поддерживать Украину, несмотря на связанные с этим расходы и другие проблемы, являются имперские амбиции и агрессивные планы России.

"Все зависит от того, будет ли Украина способна быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача заключается в том, чтобы время все-таки стало союзником Украины в этой ситуации", - отметил Джонсон.

Четыре шага для Запада

Британский премьер уверен, что ради победы Украины в войне союзники должны сделать следующее:

Обеспечить Украину вооружением, боеприпасами и снаряжением. Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней.

Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней. Финансовая помощь. Западные страны должны помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, ведь украинское правительство должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий.

Западные страны должны помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, ведь украинское правительство должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий. Обеспечить сухопутные маршруты для украинского экспорта. Это важно для сохранения поступлений в украинскую экономику.

Это важно для сохранения поступлений в украинскую экономику. Разблокировать украинские морские порты. Запад должен немедленно помочь вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, которые требуют наименее развитые страны мира для преодоления продовольственного кризиса.

Напомним, ранее Борис Джонсон предупредил о риске "усталости от Украины" в мире.

Добавим, также РБК-Украина писало о том, 17 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл британский премьер.

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