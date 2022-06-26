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Джонсон потребует от Франции и Германии дать Украине больше оружия: когда будет разговор

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию передать больше вооружения Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть руководство воюющей страны к заключению поспешного мирного соглашения на условиях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости, и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — возможно, принудить — украинцев к плохому миру", — заявил Джонсон.

Он также добавил, что обратился к коллегам по "Большой семерке" и НАТО не призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от своей территории в обмен на прекращение огня.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражения в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

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