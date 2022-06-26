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Джонсон вимагатиме від Франції та Німеччини дати Україні більше зброї: коли буде розмова

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 07:16
Джонсон вимагатиме від Франції та Німеччини дати Україні більше зброї: коли буде розмова Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Борис Джонсон має намір використовувати саміти G7 і НАТО, щоб закликати Францію і Німеччину передати більше озброєння Україні і застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути керівництво воюючої країни до укладення поспішної мирної угоди на умовах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

"Занадто багато країн говорять, що це європейська війна, в якій нема потреби, і тому тиск буде зростати, щоб спонукати — можливо, примусити — українців до поганого миру", — заявив Джонсон.

Він також додав, що звернувся до колег по "Великій сімці" і НАТО не закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від своєї території в обмін на припинення вогню.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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