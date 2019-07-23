Джонсон пообещал завершить Brexit 31 октября

Новоизбранный лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что выведет Великобританию из Европейского союза (Brexit) 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После объявления результатов голосования за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии, Джонсон заявил, что собирается всеми возможностями завершить Brexit.

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - заявил Джонсон.

Среди своих главных приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина (лидера лейбористов, - ред.)".

"Вы выглядите напуганными? Вы чувствуете себя напуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны.

Ранее Борис Джонсон заявил, что его страна будет готова к Brexit до 31 октября 2019 года. Джонсон отметил, что Великобритания будет готова выйти из Европейского союза с соглашением об условиях Brexit или без него.