Джонсон пообещал вывезти афганцев: Сдвинем небо и землю, чтобы помочь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывезти афганцев из Афганистана, несмотря на опасную ситуацию в аэропорту Кабула. По его словам, страна сделает все возможное для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
министра обороны Британии Бена Уоллеса, от
Напомним, что Великобритания продолжит эвакуацию из Афганистана, несмотря на взрывы. Об этом заявил Джонсон.
Ранее сообщалось, что талибы могут быть причастны к взрывам в аэропорту Кабула. Такой возможности не исключает Пентагон.