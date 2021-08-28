Джонсон пообіцяв вивезти афганців: Зрушимо небо і землю, щоб допомогти

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон пообіцяв вивезти афганців з Афганістану, попри небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула. За його словами, країна зробить все можливе для цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
міністра оборони Британії Бена Уоллеса, від
Нагадаємо, що Великобританія продовжить евакуацію з Афганістану, попри вибухи. Про це заявив Джонсон.
Раніше повідомлялося, що таліби можуть бути причетні до вибухів в аеропорту Кабула. Такої можливості не виключає Пентагон.