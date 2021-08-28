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Джонсон пообіцяв вивезти афганців: Зрушимо небо і землю, щоб допомогти

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон пообіцяв вивезти афганців з Афганістану, попри небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула. За його словами, країна зробить все можливе для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

міністра оборони Британії Бена Уоллеса, від

Нагадаємо, що Великобританія продовжить евакуацію з Афганістану, попри вибухи. Про це заявив Джонсон.

Раніше повідомлялося, що таліби можуть бути причетні до вибухів в аеропорту Кабула. Такої можливості не виключає Пентагон.

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Афганистан