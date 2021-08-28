Джонсон пообещал вывезти афганцев: Сдвинем небо и землю, чтобы помочь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывезти афганцев из Афганистана, несмотря на опасную ситуацию в аэропорту Кабула. По его словам, страна сделает все возможное для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь афганцам, которые имеют право на переселение в Великобританию.

"По мере того, как мы приближаемся к последним часам операции, будут также люди, которые не выехали, люди, которые могут иметь право (на переселение). Я говорю им, что мы сдвинем небо и землю, чтобы помочь им, мы сделаем все, что в наших силах", - сказал Джонсон.

По его мнению, талибы должны принять необходимость обеспечения безопасного прохода для афганцев, имеющих право на переселение в западные страны.

"Если они хотят иметь отношения с Западом, если они хотят иметь отношения с нами, тогда безопасный проход для этих (людей) имеет первостепенное значение", - сказал он.