Джонсон пообещал вывезти афганцев: Сдвинем небо и землю, чтобы помочь
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывезти афганцев из Афганистана, несмотря на опасную ситуацию в аэропорту Кабула. По его словам, страна сделает все возможное для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь афганцам, которые имеют право на переселение в Великобританию.
"По мере того, как мы приближаемся к последним часам операции, будут также люди, которые не выехали, люди, которые могут иметь право (на переселение). Я говорю им, что мы сдвинем небо и землю, чтобы помочь им, мы сделаем все, что в наших силах", - сказал Джонсон.
По его мнению, талибы должны принять необходимость обеспечения безопасного прохода для афганцев, имеющих право на переселение в западные страны.
"Если они хотят иметь отношения с Западом, если они хотят иметь отношения с нами, тогда безопасный проход для этих (людей) имеет первостепенное значение", - сказал он.
Известно, что Великобритания эвакуировала более 14 500 афганских и британских граждан из Афганистана. При этом, по информации министра обороны Британии Бена Уоллеса, от 800 до 1100 афганцев, которые работали с Великобританией и имели право покинуть страну, не выжили.
Напомним, что Великобритания продолжит эвакуацию из Афганистана, несмотря на взрывы. Об этом заявил Джонсон.
Ранее сообщалось, что талибы могут быть причастны к взрывам в аэропорту Кабула. Такой возможности не исключает Пентагон.