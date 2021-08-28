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Джонсон пообіцяв вивезти афганців: Зрушимо небо і землю, щоб допомогти

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Великобританія, Субота 28 серпня 2021 01:36
Джонсон пообіцяв вивезти афганців: Зрушимо небо і землю, щоб допомогти Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон пообіцяв вивезти афганців з Афганістану, попри небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула. За його словами, країна зробить все можливе для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти афганцям, які мають право на переселення до Великобританії.

"У міру того, як ми наближаємося до останніх годин операції, будуть також люди, які не виїхали, люди, які можуть мати право (на переселення). Я кажу їм, що ми зрушимо небо і землю, щоб допомогти їм, ми зробимо все, що в наших силах", - сказав Джонсон.

На його думку, таліби повинні прийняти необхідність забезпечення безпечного проходу для афганців, які мають право на переселення в західні країни.

"Якщо вони хочуть мати відносини з Заходом, якщо вони хочуть мати відносини з нами, то безпечний прохід для цих (людей) має першорядне значення", - сказав він.

Відомо, що Великобританія евакуювала понад 14 500 афганських і британських громадян з Афганістану. При цьому, за інформацією міністра оборони Британії Бена Уоллеса, від 800 до 1100 афганців, які працювали з Великобританією і мали право покинути країну, не вижили.

Нагадаємо, що Великобританія продовжить евакуацію з Афганістану, попри вибухи. Про це заявив Джонсон.

Раніше повідомлялося, що таліби можуть бути причетні до вибухів в аеропорту Кабула. Такої можливості не виключає Пентагон.

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