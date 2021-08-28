Джонсон пообіцяв вивезти афганців: Зрушимо небо і землю, щоб допомогти

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон пообіцяв вивезти афганців з Афганістану, попри небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула. За його словами, країна зробить все можливе для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти афганцям, які мають право на переселення до Великобританії.

"У міру того, як ми наближаємося до останніх годин операції, будуть також люди, які не виїхали, люди, які можуть мати право (на переселення). Я кажу їм, що ми зрушимо небо і землю, щоб допомогти їм, ми зробимо все, що в наших силах", - сказав Джонсон.

На його думку, таліби повинні прийняти необхідність забезпечення безпечного проходу для афганців, які мають право на переселення в західні країни.

"Якщо вони хочуть мати відносини з Заходом, якщо вони хочуть мати відносини з нами, то безпечний прохід для цих (людей) має першорядне значення", - сказав він.