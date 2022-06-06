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Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО

Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине современных реактивных систем залпового огня. Их дальность составляет 80 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Британия предоставит Украине ракетные системы M270 и будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", - отметил премьер.

На сайте британского правительства объясняют, что решение о передаче было согласовано с США, которые предоставят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Ранее мы сообщали, что Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы Владимира Путина.

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Борис ДжонсонВеликобританияОружие в УкраинеРСЗО