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Джонсон планирует прощальный визит в Украину, - The Telegraph

Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения. По словам одного из его сторонников, на следующей неделе он снова проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - добавил он.

Также источники сообщают, что Джонсон не выпустит на Ламбетской конференции англиканских епископов, которая начнется во вторник.

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что Борис Джонсон в будущем надеется возглавить Консервативную партию, если она проиграет следующие парламентские выборы, и вернуться в кресло премьера.

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УкраинаВеликобританияБорис Джонсон