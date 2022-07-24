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Джонсон планує прощальний візит до України, - The Telegraph

Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, Джонсон має намір втретє відвідати Київ з початку російського вторгнення. За словами одного з його прихильників, наступного тижня він знову проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він дійсно відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти і не переконатися, що світ прикриває його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - додав він.

Також джерела повідомляють, що Джонсон не випустить на Ламбетській конференції англіканських єпископів, яка розпочнеться у вівторок.

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що Борис Джонсон в майбутньому сподівається очолити Консервативну партію, якщо вона програє наступні парламентські вибори, і повернутися в крісло прем'єра.

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УкраїнаВеликобританіяБорис Джонсон