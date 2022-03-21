Джонсон планирует мгновенный визит в Киев, - СМИ

По данным британского издания, Джонсон попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Впрочем, как информирует издание, категорически против такой поездки британского премьера выступает служба его охраны, которая боится что не сможет организовать нужный уровень безопасности в стране, где идет война.

Но Джонсон, как пишут СМИ,"все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".

Напомним, ранее в разговоре с президентом Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания стремится усилить военную поддержку Украине.

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