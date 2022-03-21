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Джонсон планирует мгновенный визит в Киев, - СМИ

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность мгновенной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России. Сейчас его подчиненные анализируют целесообразность такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По данным британского издания, Джонсон попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Впрочем, как информирует издание, категорически против такой поездки британского премьера выступает служба его охраны, которая боится что не сможет организовать нужный уровень безопасности в стране, где идет война.

Но Джонсон, как пишут СМИ,"все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".

Напомним, ранее в разговоре с президентом Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания стремится усилить военную поддержку Украине.

Война России против Украины продолжается уже 26-й день. Обо всем, что происходит в стране и мире - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против Украины