Джонсон планує миттєвий візит до Києва, - ЗМІ

За даними британського видання, Джонсон попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в столицю України для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Втім, як інформує видання, категорично проти такої поїздки британського прем'єра виступає служба його охорони, яка боїться що не зможе організувати потрібний рівень безпеки в країні, де йде війна.

Але Джонсон, як пишуть ЗМІ, "все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити".

Нагадаємо, раніше у розмові з президентом Володимиром Зеленським Джонсон заявив, що Великобританія прагне посилити військову підтримку Україні.

Війна Росії проти України триває вже 26-й день. Про все, що відбувається в країні та світі - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.