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Джонсон планує миттєвий візит до Києва, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість миттєвої поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії. Наразі його підлеглі аналізують доцільність такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За даними британського видання, Джонсон попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в столицю України для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Втім, як інформує видання, категорично проти такої поїздки британського прем'єра виступає служба його охорони, яка боїться що не зможе організувати потрібний рівень безпеки в країні, де йде війна.

Але Джонсон, як пишуть ЗМІ, "все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити".

Нагадаємо, раніше у розмові з президентом Володимиром Зеленським Джонсон заявив, що Великобританія прагне посилити військову підтримку Україні.

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ВеликобританіяБорис ДжонсонВійна Росії проти України