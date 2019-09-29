Джонсон отвергает обвинения в злоупотреблении властью

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявил, что гордился всеми своими действиями на должности мэра Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвергает все обвинения в злоупотреблении служебным положением во времена, когда он был мэром Лондона. Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - сказал он.

Джонсон отметил, что все его действия на посту мэра были "полностью уместными".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в отношении Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах, могут начать расследование.

Обвинения, на прошлой неделе озвученные в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). За содействием к полицейскому регулятору обратилась Ассамблея Большого Лондона (орган, который следит за работой столичного градоначальника). Они первые потребовали у Джонсона отчета в связи с публикацией. На посту мэра Джонсон управлял работой столичной полиции. В связи с этим IOPC обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы начать расследование в отношении бывшего главы города, если сочтет это необходимым.