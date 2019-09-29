ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон отвергает обвинения в злоупотреблении властью

Новости » Политика    29.09.2019 - 22:01
Джонсон отвергает обвинения в злоупотреблении властью
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявил, что гордился всеми своими действиями на должности мэра Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвергает все обвинения в злоупотреблении служебным положением во времена, когда он был мэром Лондона. Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - сказал он.

Джонсон отметил, что все его действия на посту мэра были "полностью уместными".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в отношении Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах, могут начать расследование.

Обвинения, на прошлой неделе озвученные в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). За содействием к полицейскому регулятору обратилась Ассамблея Большого Лондона (орган, который следит за работой столичного градоначальника). Они первые потребовали у Джонсона отчета в связи с публикацией. На посту мэра Джонсон управлял работой столичной полиции. В связи с этим IOPC обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы начать расследование в отношении бывшего главы города, если сочтет это необходимым.

Оппозиция в Великобритании рассматривает возможность импичмента Джонсону В Германии отреагировали на отсрочку по Brexit
Новости Украины ВеликобританияБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь