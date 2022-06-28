Джонсон об опасениях Генштаба Британии: война не должна выйти за пределы Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не думает, что дело дойдет до войны с Россией, и что прилагаются большие усилия, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV News Politics.
По словам Джонсона, он "не ожидает", что Великобритании придется воевать с Россией, даже несмотря на то, что новый глава британских вооруженных сил Патрик Сандерс говорит, что войска должны быть готовы "сражаться и побеждать", чтобы предотвратить распространение войны в Европе.
Отметим, что в своем выступлении во вторник, 28 июня начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс сказал, что никогда не видел такой явной угрозы миру и демократии, как "жестокая агрессия" президента России Владимира Путина.
"Это наш момент 1937 года", - сказал он. - Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в войну из-за неспособности сдержать территориальную экспансию".
Как сообщалось, Великобритания хочет усилить собственную армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе.
Напомним, президент Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.
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