Джонсон об опасениях Генштаба Британии: война не должна выйти за пределы Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не думает, что дело дойдет до войны с Россией, и что прилагаются большие усилия, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV News Politics .

По словам Джонсона, он "не ожидает", что Великобритании придется воевать с Россией, даже несмотря на то, что новый глава британских вооруженных сил Патрик Сандерс говорит, что войска должны быть готовы "сражаться и побеждать", чтобы предотвратить распространение войны в Европе.

Отметим, что в своем выступлении во вторник, 28 июня начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс сказал, что никогда не видел такой явной угрозы миру и демократии, как "жестокая агрессия" президента России Владимира Путина.

"Это наш момент 1937 года", - сказал он. - Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в войну из-за неспособности сдержать территориальную экспансию".