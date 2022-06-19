В Британии заявили о необходимости создать армию, способную "снова воевать в Европе"

Великобритания хочет усилить собственную армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе.

Об этом заявил новый командующий армией генерал Патрик Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

В своем первом обращении к военнослужащим он рассказал об угрозах, которые возникли в Европе на фоне вторжения России в Украину. Генерал упомянул возможность начала Третьей мировой и заявил, что британская армия должна быть готова "воевать в Европе".

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить РФ в бою", - сказал он.

Сандерс добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше.

"Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель - защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", - заявил глава армии.

Стоит отметить, что Сандерс будет руководить самой маленькой армией за последние 300 лет, поскольку Великобритания сократила количество военных на 73 тысячи человек.