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Зеленский о сегодняшних обстрелах: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 22:46
Зеленский о сегодняшних обстрелах: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

После обстрелов оккупантами Кременчуга и Харькова 27 июня президент Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт", - сказал он.

Зеленский отметил, что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с банками РФ, платить налоги и пошлины российскому государству значит давать деньги террористам.

Напомним, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Сейчас известно о 13 погибших.

Последние новости о событиях в Кременчуге можно прочитать в материале РБК-Украина.

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