Зеленский о сегодняшних обстрелах: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира

После обстрелов оккупантами Кременчуга и Харькова 27 июня президент Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт", - сказал он.

Зеленский отметил, что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с банками РФ, платить налоги и пошлины российскому государству значит давать деньги террористам.