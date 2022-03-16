Джонсон обсудит с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии экономическое давление на РФ

Такой визит Джонсона станет частью усилий Лондона по обеспечению скоординированных международных действий в отношении российского вторжения в Украину.

Глава британского правительства встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Заидом в ОАЭ, и с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияд.

Как ожидается, стороны обсудят усилия по повышению энергетической безопасности и снижению волатильности цен на энергоносители и продукты питания.

Так, Британия недавно объявила о поэтапном отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов к 2022 года, и о намерении правительства работать с компаниями, чтобы поддержать их в поиске альтернативных источников.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются крупными нефтедобывающими странами. ОАЭ недавно заявили, что хотят увеличить добычу нефти и будут поощрять картель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к увеличению поставок.