Джонсон обговорить з лідерами ОАЕ і Саудівської Аравії економічний тиск на РФ

Такий візит Джонсона стане частиною зусиль Лондона щодо забезпечення скоординованих міжнародних дій через російське вторгнення в Україну.

Глава британського уряду зустрінеться з наслідним принцом Мохаммедом бен Заїдом в ОАЕ, і з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяд.

Як очікується, сторони обговорять зусилля з підвищення енергетичної безпеки та зниження волатильності цін на енергоносії та продукти харчування.

Так, Британія нещодавно оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до 2022 року, і про намір уряду працювати з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних джерел.

ОАЕ і Саудівська Аравія є великими нафтовидобувними країнами. ОАЕ нещодавно заявили, що хочуть збільшити видобуток нафти і заохочуватимуть картель Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до збільшення поставок.