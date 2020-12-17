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Джонсон обозначил условия торговли Британии и ЕС при отсутствии сделки

Лондон, Четверг 17 декабря 2020 23:08
Джонсон обозначил условия торговли Британии и ЕС при отсутствии сделки
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Британия и Евросоюз в случае провала торгового соглашения будут торговать на основе правил ВТО и "разойдутся по-дружески". На данный момент трудности в переговорах возникают из-за сферы квот на вылов рыбы в британских водах.

Об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.

В частности Лондон отмечает, что соглашение между Британией и ЕС о формате будущих отношений и свободной торговле не будет достигнуто, если Брюссель кардинально не изменит свою позицию.

В офисе британского премьера также отметили разногласия по принципиальным вопросам с ЕС после Brexit.

"Великобритания не может принять ситуацию, при которой она будет единственной страной в мире, которая не будет способна контролировать доступ к своим водам на протяжении длительного периода и будет иметь дело с квотами на вылов рыбы, которые наносили огромный урон нашей индустрии", - говорится в заявлении.

Позицию ЕС по рыболовству на Даунинг-стрит назвали "просто неразумной".

Напомним, Совет министров Великобритании рекомендовал магазинам сделать запасы продуктов из-за опасений дефицита в случае выхода страны из Европейского союза без торговой сделки.

Как писало РБК-Украина, ранее Джонсон допустил, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение.

Кроме того, министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживет самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%.

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