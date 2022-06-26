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Джонсон и Макрон считают, что сейчас можно переломить ход войны в Украине

Архивное фото: саммит G7 (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сейчас наступил критический момент в ходе конфликта и есть возможность переломить ход войны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины, чтобы активизировать ее как на фронте, так и на будущих переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Германии, лидеры обсудили ситуацию в Украине.

Джонсон подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет лишь к длительной нестабильности и даст российскому диктатору Владимиру Путину разрешение на постоянное манипулирование как суверенными государствами, так и международными рынками.

Кроме того, лидеры договорились продолжить и усилить тесную работу между Великобританией и Францией в сферах обороны и безопасности.

Напомним, сегодня в Германии начался трехдневный саммит стран G7. Главная тема - Украина и война, развязанная Россией.

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