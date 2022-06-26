Джонсон і Макрон вважають, що зараз можна переломити хід війни в Україні

Нині настав критичний момент у перебігу конфлікту і є можливість переломити хід війни. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон наголосили на необхідності підтримки України, щоб активізувати її як на фронті, так і на майбутніх переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7 в Німеччині, лідери обговорили ситуацію в Україні.

Джонсон наголосив, що будь-яка спроба врегулювати конфлікт зараз призведе лише до тривалої нестабільності і дасть російському диктатору Володимиру Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками.

Крім того, лідери домовилися продовжити та посилити тісну роботу між Великою Британією та Францією у сферах оборони та безпеки.