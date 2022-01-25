Джонсон не исключает наступление России на Киев: план молниеносной войны очевиден

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что Лондон остается приверженным поддержке народу Украины, а европейские лидеры договорились о беспрецедентном пакете санкций против России, если она решится на вторжение.

Также сообщается, что на фоне угрозы вторжения половина сотрудников посольства Британии покинут Киев. Тем не менее около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.