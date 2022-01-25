Джонсон не виключає наступ Росії на Київ: план блискавичної війни очевидний

"Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України знаходиться 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може знищити Київ, очевидний для всіх. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічним кроком", - заявив Джонсон.

Він також підкреслив, що Лондон залишається прихильним підтримці народу України, а європейські лідери домовилися про безпрецедентний пакет санкцій проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Також повідомляється, що на тлі загрози вторгнення половина співробітників посольства Британії покинуть Київ. Проте близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні.