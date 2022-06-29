UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон о Европейском сообществе: должно стать подобием Римской империи

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейского политическое сообщество необходимо сделать подобием Римской империи. Туда должны входить страны северной Африки и Турция.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря - ред.) Римской империи", - заявил Джонсон.

Отметим, что инициативу Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что первыми претендентами на вступление в организацию должны стать Украина и Великобритания.

Организация, по мнению французского президента, позволит странам "получить новые возможности сотрудничества - политического, оборонного, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ".

Напомним, ранее Макрон заявлял, что первая встреча в рамках нового формата Европейского политического сообщества состоится в Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзФранцияВеликобританияЭммануэль МакронБорис Джонсон