Джонсон о Европейском сообществе: должно стать подобием Римской империи

"Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря - ред.) Римской империи", - заявил Джонсон.

Отметим, что инициативу Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что первыми претендентами на вступление в организацию должны стать Украина и Великобритания.

Организация, по мнению французского президента, позволит странам "получить новые возможности сотрудничества - политического, оборонного, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ".