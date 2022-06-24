Макрон назвал место и сроки первой встречи Европейского политического сообщества
Первая встреча в рамках нового формата Европейского политического сообщества состоится в Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона на брифинге по итогам саммита ЕС.
В частности, по его словам, первую встречу Европейского политического сообщества проведут во второй половине года. Она пройдет под председательством Чехии.
Первая встреча может пройти не ранее осени, формат прорабатывается, но ожидается, она будет продохить на уровне лидеров стран-участниц.
Напомним, в начале мая Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в Европу в рамках Европейского политического сообщества. Позднее он уточнил, что эта инициатива не блокирует вступление Украины в Европейский союз.
Предполагается, что участниками этого формата могут стать Великобритания и страны, которые стремятся вступить в ЕС.
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