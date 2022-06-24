Макрон назвал место и сроки первой встречи Европейского политического сообщества

Первая встреча в рамках нового формата Европейского политического сообщества состоится в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона на брифинге по итогам саммита ЕС.

В частности, по его словам, первую встречу Европейского политического сообщества проведут во второй половине года. Она пройдет под председательством Чехии. Первая встреча может пройти не ранее осени, формат прорабатывается, но ожидается, она будет продохить на уровне лидеров стран-участниц.