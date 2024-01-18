Джонсон і Шумер підбили підсумки зустрічі Байдена з конгресменами і сенаторами

Зустріч президента США Джо Байдена з керівниками Палати представників і Сенату Конгресу була дуже позитивною і продуктивною. Республіканці та демократи близькі до затвердження угоди про фінансування військової допомоги для України та розробляють комплекс заходів з подолання міграційної кризи на кордоні США з Мексикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав зустріч продуктивною. Під час дискусії він неодноразово наголошував Байдену на необхідності суттєво змінити політику США щодо південного кордону.

"Ми зафіксували 64 випадки, коли президент і різноманітні структури ухвалювали рішення, що призвели до нинішньої катастрофи на кордоні. Це національна і гуманітарна катастрофа. Під час зустрічі я акцентував на цьому увагу", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що на зустрічі також обговорювався комплекс заходів міграційної політики "зловив та відпустив", реформа системи надання притулку і системи умовно-дострокового звільнення нелегалів з Мексики.

"Ми розуміємо необхідність фінансування України, але нинішня ситуація з кордоном неприйнятна. Головнокомандувач і президент США має показати на світовій арені силу, а не слабкість. Ми не можемо продовжувати ігнорувати чинний порядок речей. Ми повинні наполягати на пріоритетності питання кордону. Гадаю, сьогодні за круглим столом ми досягли певного консенсусу і готові відстоювати цю позицію надалі", - зазначив спікер Палати представників.

Водночас, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав зустріч Байдена з керівниками Конгресу "дуже гарною і позитивною".

"Особлива увага приділялася Україні. У всіх було чітке розуміння, що якщо ми не домовимося про подальшу підтримку України, наслідки для США по всьому світу будуть катастрофічними. Я впевнений, що ми дуже близькі до затвердження угоди. І я впевнений у цьому набагато сильніше, ніж будь-коли", - сказав Шумер.

Зустріч Байдена з керівниками і членами Конгресу

Президент США Джо Байден у середу, 17 січня, обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Глава Білого дому закликав конгресменів оперативно затвердити пакет допомоги нашій країні на суму 61,3 млрд доларів та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.

Сенат погодив проєкт двопартійної угоди щодо фінансування України та безпеки кордонів, і планує розглянути її наступного тижня.

Водночас невідомо чи затвердить документ Палата представників через жорстку і принципову позицію спікера Майка Джонсона.

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