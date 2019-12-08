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Джонсон хочет сделать три категории рабочих виз в Британии

Новости » Политика     08.12.2019 - 17:48
Джонсон хочет сделать три категории рабочих виз в Британии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Визы фактически поделят людей на три категории

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещает ввести в стране три категории рабочих виз, если его Консервативная партия одержит победу на выборах, которые состоятся 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается, визы фактически поделят людей на три категории.

"Консерваторы объявили, что они будут распределять баллы по ряду различных критериев, которые фактически разделяют людей на три категории в рамках новой системы", - говорится в сообщении.

В случае победы Консервативной партии ее лидер, премьер Борис Джонсон пообещал разработать подход к контролю за иммиграцией на основе системы баллов, которая поделит получателей рабочих виз на три категории.

Под первую категорию, так называемый "ускоренный прием", попадут предприниматели, инвесторы, гении стартапов и все, кто потенциально будет способствовать росту экономики страны.

Ко второй категории попадут квалифицированные работники, которые получили предложение о работе в Великобритании, а в третью войдут те, кто приезжает в страну "по отраслевому принципу" - неквалифицированные рабочие для выполнения краткосрочных работ.

Напомним, Джонсон пообещал снизить уровень иммиграции, если его партия выиграет на выборах. Консерваторы предлагают новые законопроекты для контроля количества людей, которые могут переехать в Британию из других стран после Brexit, что, по словам партии, будет означать, что в стране будет меньше "неквалифицированных рабочих".

Отметим, парламентские выборы в Великобритании состоятся 12 декабря. Они были назначены после того, как парламент Британии отказался поддерживать соглашение с Brexit.

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