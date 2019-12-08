Джонсон хоче зробити три категорії робочих віз у Британії

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Візи фактично поділять людей на три категорії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяє запровадити у країні три категорії робочих віз, якщо його Консервативна партія здобуде перемогу на виборах, які відбудуться 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як зазначається, візи фактично поділять людей на три категорії.

"Консерватори оголосили, що вони будуть розподіляти бали за низкою різних критеріїв, які фактично поділяють людей на три категорії в рамках нової системи", - йдеться в повідомленні.

У разі перемоги Консервативної партії її лідер, прем'єр Борис Джонсон пообіцяв розробити підхід до контролю за імміграцією на основі системи балів, яка розіб'є одержувачів робочих віз на три категорії.

Під першу категорію, так званий "прискорений прийом", потраплять підприємці, інвестори, генії стартапів і всі, хто потенційно сприятиме зростанню економіки країни.