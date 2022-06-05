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Джонсон на грани отставки. Ему могут объявить вотум недоверия, - Sunday Times

Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Консервативная партия Великобритания на следующей неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное голосование о недоверии Джонсону планируется на 8 июня. Необходимое число писем от членов парламента уже собрано или будет собрано в ближайшее время.

Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений. Сам он отказывается уходить с поста премьера, поскольку перед британским правительством стоят серьезные вызовы.

Источники BBC отмечают, что вряд ли наберутся необходимые 180 голосов за отставку Джонсона. В случае вынесения вотума недоверия он останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии.

Напомним, разговоры об отставке Джонсона ходят с начала 2022 года. Повод - публикации в СМИ о вечеринках в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон публично принес извинения, но отказался покидать должность.

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ВеликобританияБорис Джонсон