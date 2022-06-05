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Джонсон на межі відставки. Йому можуть оголосити вотум недовіри, - Sunday Times

Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

Видання з посиланням на джерела пише, що партійне голосування про недовіру Джонсону планується на 8 червня. Необхідну кількість листів від членів парламенту вже зібрано або буде зібрано найближчим часом.

Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень. Сам він відмовляється йти з посади прем'єра, оскільки перед британським урядом стоять серйозні виклики.

Джерела BBC відзначають, що навряд чи наберуться необхідні 180 голосів за відставку Джонсона. У разі винесення вотуму недовіри він залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії.

Нагадавши, розмови про відставку Джонсона ходять з початку 2022 року. Привід - публікації в ЗМІ про вечірки в резиденції прем'єр-міністра Великобританії під час локдауну в травні 2020-го. Борис Джонсон публічно приніс вибачення, але відмовився залишати посаду.

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ВеликобританіяБорис Джонсон