Джонсон: Британія не прагне виходу з ЄС без угоди

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон знову наголосив на скасуванні "бекстопу"

Лондон не прагне здійснити вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди. Про це заявив глава британського уряду Борис Джонсон у своєму відеозвернені, розміщеному на сторінці у Twitter.

Так, за словами Джонсона, британський уряд не хоче допустити жорсткого Brexit, але його не влаштовує пункт щодо так званого "бекстопу" - режиму перебування Північної Ірландії в складі митного союзу ЄС та єдиного європейського ринку після Brexit.

"Я чітко дав зрозуміти, що не хочу Brexit з відсутністю угоди. Але я кажу нашим друзям в ЄС, якщо вони не хочуть Brexit без угоди, тоді ми повинні прибрати "бекстоп" з угоди", - заявив британський прем'єр.

At the G7 I’m going to be standing up for what we in the UK believe in #TeamUK #G7 pic.twitter.com/sF0mvkZqJg — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2019

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Європейський союз не буде співпрацювати з урядом Британії щодо Brexit без угоди. Туск також висловив сподівання, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон не буде відмовлятися від угоди.

Раніше Туск відмовив очільнику британського уряду Борису Джонсону щодо зміни умов угоди про вихід Британії з Європейського союзу. Так, глава Європейської ради став на захист пункту про збереження режиму вільної торгівлі між Ірландією і Північною Ірландією, проти якого виступає Джонсон.