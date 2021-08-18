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Джонсон и Байден договорились провести виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

Автор: Анна Полисученко

Борис Джонсон и Джо Байден договорились провести виртуальную встречу лидеров стран G7 из-за ситуации в Афганистане. Она пройдет на следующей неделе, обсуждаться будет общая стратегия и подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Президент Джо Байден и премьер-министр Борис Джонсон провели сегодня телефонную беседу.

Также они высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, который трудится в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана, участвовавших в военных действиях.

Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по политике в отношении Афганистана в будущем. В том числе, они говорили о том, как мировое сообщество может предоставить дополнительную гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим уязвимым афганцам.

Напоним, Джонсон планирует виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

Также мы писали, что страны G7 и ЕС обвинили Иран в нападении на танкер возле Омана.

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G7