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Страны G7 и ЕС обвинили Иран в нападении на танкер возле Омана

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Брюссель, Пятница 06 августа 2021 19:14
Страны G7 и ЕС обвинили Иран в нападении на танкер возле Омана Фото: G7 и ЕС обвинил Иран в нападении на танкер возле Омана (twitter.com/yonibmen)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны Группы семи (G7) и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинили Иран в нападении на израильский танкер Mercer Street в Аравийском море возле берегов Омана. Тегеран призвали прекратить такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав МИД G7 и ЕС.

"Мы осуждаем беззаконное нападение на торговое судно возле побережья Омана 29 июля, в результате которого погибли граждане Великобритании и Румынии. Это было преднамеренное и целенаправленное нападение, и явное нарушение международного права", - сказано в заявлении.

Главы МИД стран G7 и ЕС подчеркнули, что имеются все доказательства причастности Ирана к нападению на танкер. "Это атаке нет оправдания", - добавили дипломаты.

Тегеран призвали "прекратить все действия, несовместимые с резолюциями Совета Безопасности ООН".

"Судам должно быть разрешено свободное плавание в соответствии с международным правом. Мы продолжим делать все возможное для защиты всего судоходства, от которого зависит мировая экономика, чтобы оно могло работать свободно и без угроз со стороны безответственных и насильственных действий", - уточняется в сообщении.

Дипломаты назвали поведение Ирана и его поддержку "марионеточных сил и негосударственных вооруженных формирований", угрожающим миру и международной безопасности.

"Мы призываем Иран прекратить всякую деятельность, несовместимую с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана.

Отметим, Иран отрицает причастность к этому нападению на танкер.

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