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Джонсон анонсував нові санкції проти російських бізнесменів

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Лондон, Субота 05 березня 2022 11:42
Джонсон анонсував нові санкції проти російських бізнесменів Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія зможе швидше ввести санкції щодо російських бізнесменів у зв'язку з рішенням президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Нові правові норми будуть направлені до парламенту наступного тижня, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На запитання іноземних кореспондентів у Лондоні, чому Роман Абрамович, найвідоміший російський бізнесмен у Великій Британії, який володіє футбольним клубом "Челсі", не потрапив під санкції, Джонсон сказав, що уряд має діяти обережно.

"Ніхто з нас не хоче жити в країні, де держава може відібрати у вас ваш будинок без дуже великого тягаря доведення і належної правової процедури", - сказав він в інтерв'ю, проведеному італійською La Repubblica та іншими газетами.

За його словами, санкції можуть зіткнутися "з цегляною стіною адвокатів".

Британію критикували за те, що вона не так швидко вводила санкції проти окремих осіб, як Європейський Союз, США і Канада.

Джонсон сказав, що поправки до британського законодавства про економічні злочини, які повинні бути представлені до парламенту в понеділок, допоможуть уряду діяти швидше.

"Головне в тому, що зробить наш пакет в понеділок, полягає в тому, що заходи проти окремих олігархів в Європі, по суті, дозволять нам зловити і їх", - сказав він.

Британія в четвер ввела санкції Ще відносно двох росіян - промисловця Алішера Усманова і колишнього віце-прем'єра Ігоря Шувалова.

Абрамович заявив у середу, що продасть футбольний клуб "Челсі", і пообіцяв пожертвувати гроші від продажу на допомогу жертвам війни в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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