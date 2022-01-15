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Джоковича задержала иммиграционная служба Австралии

Автор: Артур Родивилов

Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Задержание совершено в связи с предстоящим в воскресенье заседанием федерального суда. Изначально сообщалось, что сербского теннисиста задерживать в преддверии слушаний не станут.

Напомним, ранее австралийская пограничная служба уже аннулировала визу Джоковича.

Сообщалось, что ему отказали во въезде в Австралию, потому что его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.

После чего стало известно, что Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

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Теннис