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Джоковича затримала імміграційна служба Австралії

Автор: Артур Родивилов

Сербський тенісист Новак Джокович затримала імміграційна поліція Австралії. Це сталося після того, як його Австралійська віза була анульована вдруге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Затримання скоєно у зв'язку з майбутнім в неділю засіданням федерального суду. Спочатку повідомлялося, що сербського тенісиста затримувати напередодні слухань не стануть.

Нагадаємо, раніше австралійська прикордонна служба вже анулювала візу Джоковича.

Повідомлялося, що йому відмовили у в'їзді до Австралії, тому що його віза не передбачала внесення в неї даних про медичне відведення від вакцинації від COVID-19.

Після чого стало відомо, що Джокович виграв апеляцію на депортацію з Австралії. Суд погодився з твердженням, що серб надав всі документи для в'їзду в країну.

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