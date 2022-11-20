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Джоковіч виграв Підсумковий турнір ATP і наздогнав Федерера за титулами

Фото: Новак Джоковіч ушосте виграв Підсумковий турнір ATP (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорців

Перемогою сербського тенісиста Новака Джоковіч завершився ATP Finals 2022 року. У вирішальному матчі він здолав норвежця Каспера Рууда в двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATP Finals, одиночний розряд, фінал

Рууд – Джоковіч – 0:2 (5:7, 3:6)

Фінал суперники розпочали консервативно. Обидва тенісисти впевнено брали свої подачі та приблизно однаково помилялися, тож сет затягнувся на 53 хвилини. Зрештою, у вирішальний момент холоднокровнішим виявився Джоковіч – серб оформив брейк і закрив партію на свою користь.

У другому сеті балканець вирішив не затягувати з'ясування взаємин. Коли він повів 2:1 із двома виграними геймами на власній подачі, то ще й оформив брейк плюс узяв наступний "свій". Рууд ще спробував нав'язати конкуренцію, наблизившись до Джоковіча (3:5). Та випробовувати долю сербський тенісист не став і з першої спроби реалізував матч-пойнт.

Для Джоковіча цей тріумф став шостим у кар'єрі на вирішальних у році турнірах. За цим показником він зрівнявся з одвічним опонентом – Роже Федерером. Серб перемагав у 2008 і 2012-2015 рр.

Раніше іспанець Алькарас підкорив черговий рекорд у світі тенісу. Перша ракетка світу пропустив Підсумковий турнір через травму. Водночас після вильоту Надаля він гарантував собі лідерство на завершення сезону-2022.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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Новак ДжоковичТеннис