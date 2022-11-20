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Джокович выиграл Итоговый турнир ATP и догнал Федерера по титулам

Фото: Новак Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир ATP (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Победой сербского теннисиста Новака Джоковича завершился ATP Finals 2022 года. В решающем матче он одолел норвежца Каспера Рууда в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ATP Finals, одиночный разряд, финал

Рууд – Джокович – 0:2 (5:7, 3:6)

Финал соперники начали консервативно. Оба теннисиста уверенно брали свои подачи и примерно одинаково ошибались, поэтому сет затянулся на 53 минуты. В конце концов, в решающий момент хладнокровнее оказался Джокович – серб оформил брейк и закрыл партию в свою пользу.

Во втором сете балканец решил не затягивать выяснение отношений. Когда он повел 2:1 с двумя выигранными геймами на собственной подаче, то еще и оформил брейк плюс взял следующий "свой". Рууд еще попытался навязать конкуренцию, приблизившись к Джоковичу (3:5). Но испытывать судьбу сербский теннисист не стал и с первой попытки реализовал матч-пойнт.

Для Джоковича этот триумф стал шестым в карьере на решающих в году турнирах. По этому показателю он сравнялся с извечным оппонентом – Роже Федерером. Серб побеждал в 2008 и 2012-2015 гг.

Ранее испанец Алькарас покорил очередной рекорд в мире тенниса. Первая ракетка мира пропустил Итоговый турнир из-за травмы. В то же время после вылета Надаля он гарантировал себе лидерство по завершении сезона-2022.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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Новак ДжоковичТеннис