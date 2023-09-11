Джоковіч тріумфом на US Open-2023 оновив рекорд за "Гренд Слемами"

US Open, чоловіки, фінал

Медвєдєв – Джоковіч – 0:3 (3:6, 6:7, 3:6)

Балканець з брейком швидко повів у стартовому сеті (3:0). Далі Джоковіч зосередився на власних подачах, але ледь вдруге не забрав пункт на подачі російського тенісиста у восьмому геймі. Медвєдєв, однак, лише трохи відтермінував невдачу.

Спробував реабілітуватися росіянин у другій партії. Гра на рівних із Джоковічем призвела до тай-брейку. Медвєдєв у додатковому геймі бився проти серба до останнього. Та з двома набраними очками поспіль балканець схилив шальки терезів на свою користь (7:5).

У третьому сеті головні події відбулися у середині партії. Після того, як рахунок став 2:1 на користь Джоковіча, три гейми поспіль завершилися брейками. Та й цього разу передував досвідчений сербський тенісист. Зрештою, майбутній перший номер світового туру легко дотиснув росіянина.

Для Джоковіча перемога цьогоріч стала четвертою на US Open. Загалом серб виграв 24 турніри серії "Гренд Слем" та закріпився в лідерах за цим показником. Одвічні конкуренти – Рафаель Надаль і Роджер Федерер – трохи відстали (22 і 20 титулів відповідно).

Топ тенісистів усіх часів за кількістю виграних Grand Slam:

24 – Новак Джоковіч

22 – Рафаель Надаль

20 – Роджер Федерер

14 – Піт Сампрас

12 – Рой Емерсон

11 – Род Лейвер, Бйорн Борг

10 – Білл Тілден

8 – Фред Перрі, Кен Розуолл, Джиммі Коннорс, Іван Лендл, Андре Агассі