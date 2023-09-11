Джокович триумфом на US Open-2023 обновил рекорд по "Грэнд Слэмам"

Сербский теннисист Новак Джокович одолел нейтрального россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
US Open, мужчины, финал
Медведев – Джокович – 0:3 (3:6, 6:7, 3:6)
Балканец с брейком быстро повел в стартовом сете (3:0). Дальше Джокович сосредоточился на собственных подачах, но едва ли не забрал пункт на подаче российского теннисиста в восьмом гейме. Медведев, однако, немного отсрочил неудачу.
Попытался реабилитироваться россиянин во второй партии. Игра на равных с Джоковичем привела к тай-брейку. Медведев в дополнительном гейме сражался против серба до последнего. Но с двумя набранными очками балканец склонил чашу весов в свою пользу (7:5).
В третьем сете главные события произошли в середине партии. После того, как счет стал 2:1 в пользу Джоковича, три гейма подряд завершились брейками. Но и в этот раз победил опытный сербский теннисист. В конце концов будущий первый номер мирового тура легко дожал россиянина.
Для Джоковича победа в этом году стала четвертой на US Open. В общей сложности серб выиграл 24 турнира серии "Грэнд Слэм" и закрепился в лидерах по этому показателю. Извечные конкуренты – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – немного отстали (22 и 20 титулов соответственно).
Топ теннисистов всех времен по количеству выигранных Grand Slam:
24 – Новак Джокович
22 – Рафаэль Надаль
20 – Роджер Федерер
14 – Пит Сампрас
12 – Рой Эмерсон
11 – Род Лейвер, Бьорн Борг
10 – Билл Тилден
8 – Фред Перри, Кен Розуолл, Джимми Коннорс, Иван Лендл, Андре Агасси
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